Пацієнтка Христина з дитячим хірургом Богданом Романишиним

Хірурги Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру успішно прооперували 16-річну мешканку Тернополя, яка через неповне видалення зайвого пальця на нозі не могла без болю ходити і відчувала дискомфорт.

У дівчини – вроджена полідактилія (вроджений дефект, при якому дитина може мати додаткові пальці на руках або ногах). У дитинстві Христина уже перенесла хірургічне втручання, під час якого їй видалили зайвий палець на нозі. Та після операції виникли ускладнення: мізинець неправильно ріс, викривився, заважав при ходьбі. Через біль та дискомфорт дівчинка наважилася на повторну операцію, повідомили у Центрі.

«Мені важко було підібрати взуття. Зручно було ходити лише босоніж, у будь-якому взутті я відчувала біль та шалений дискомфорт. Я бачила повідомлення про лікування таких проблем у Центрі і звернулася саме сюди», – розповіла дівчина.

Завідувач хірургічним відділенням Богдан Романишин повідомив, що проблеми у пацієнтки виникли через те, що під час попереднього втручання не вдалося повністю видалити шостий палець.

«Залишилася плеснева кістка додаткового пальця, яка росла разом з дитиною, деформувала стопу і мізинець. Таку ваду можна виправити лише хірургічно. Наша операція полягала не лише у висіченні залишкової кістки. Ми провели також корегуючу остеотомію – пересікли кістки п'ятого пальця, щоб відновити його правильну анатомію», – каже Богдан Романишин.

За словами лікаря, з діагнозом полідактилія у Центрі оперують до пів сотні пацієнтів щороку. Зазвичай, за допомогою батьки звертаються одразу після народження. Здебільшого операцію для відновлення правильної анатомії кисті або стопи рекомендують проводити в ранньому віці, до року. Оперативне втручання переважно полягає у видаленні додаткового пальця. В окремих випадках доводиться робити складну реконструктивну операцію.