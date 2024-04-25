15-річний Максим і його бабуся радіють, що все найстрашніше вже минуло

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая видалили підлітку з Одеси гігантську 15-сантиметрову пухлину з надзвичайно рідкісним розташуванням – на лопатці. Таку операцію в лікарні провели вперше. Новоутвір був небезпечний тим, що міг блискавично переродитися у злоякісну пухлину.

У 15-річного одесита Максима проблеми зі здоров’ям почалися пів року тому. Восени у нього почало боліти праве плече і частина спини. Хлопець активно займався спортом, тож лікарі спершу подумали, що це розтягнення м’язів та призначили симптоматичне лікування. Хлопець місяць приймав препарати, які мали послабити біль, але нічого не допомагало. Тоді рідні хлопця звернулися вже до хірургів. Ті скерували підлітка на рентген, КТ і після обстеження з’ясували: у лопатці утворилась пухлина, ймовірно, злоякісна. У пошуках порятунку Максим із рідними приїхав до Львова, повідомили в лікарні.

У дитячій лікарні для уточнення діагнозу хлопцеві зробили біопсію під КТ-навігацією. Виявилося, що у Максима остеобластокластома – доброякісний 15-сантиметровий новоутвір кісткової тканини, який найчастіше зустрічається саме в молодих людей. Його ще називають гігантоклітинною пухлиною, бо розмір і справді гігантський.

За словами лікарів, таке розташування пухлини зустрічається вкрай рідко. Хірурги лікарні вперше зіткнулися з такою локалізацією пухлини. Особливість остеобластокластоми також в тому, що вона швидко могла зруйнувати кістку або ж блискавично перетворитися з доброякісної пухлини у злоякісну. Тому хлопця відразу почали готувати до операції.

Хірургічне втручання тривало дві години. Хірургам вдалося повністю видалити величезний новоутвір.

Тепер на підлітка чекають тривалі заняття із фізичним терапевтом, аби відновити здатність рухати рукою, але реабілітацію Максим проходите вже вдома в Одесі.