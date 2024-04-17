Маленька пацієнтка з лікарями, які її рятували:(зліва направо) нейрохірурги Степан Кокиць, Михайло Ловга, неврологиня- епілептологиня Марія Павлюк, нейрохірург зі США Люк Томич

Дитячі нейрохірурги львівської лікарні св. Миколая видалили частину півкулі мозку 4-річній пацієнтці з Північної Ірландії, аби позбавити її важких судомних нападів, що несли загрозу життю та стримували розвиток дитини. У Центрі нейрохірургії та хірургічного лікування епілепсії, що працює у дитячій лікарні, лікують дітей з різних регіонів України, а ось з-за кордону вперше. Родина з Британських островів здолала 3000 км і спеціально приїхала до Львова на операцію.

4-річна Рейчел Гріббен приїхала до Львова із невеликого містечка у Північній Ірландії. Вона - третя дитина в родині. Коли дівчинці було півтора року, батьки помітили, що вона відстає в розвитку, і з’явилися незначні посмикування тіла. А вже за кілька місяців вона перенесла перший важкий судомний напад. Медики діагностували епілепсію з епілептичними спазмами. Це такий вид судом, за яких по всьому головному мозку виникають розряди. Також лікарі виявили фокально-кортикальну дисплазію, тобто погано розвинені звивини мозку, які і провокували судоми, повідомили у лікарні.

Напади у Рейчел посилювалися та частішали, протисудомна терапія зменшила їхню кількість, але вони все ще виникали і далі стримували розвиток дівчинки. У пошуках порятунку батьки Рейчел натрапили на відомого американського нейрохірурга Люка Томича. Він сказав, що хірургічним шляхом дівчинку можна позбавити 80-90% нападів. І порадив ірландській родині звернутися по допомогу до команди українських спеціалістів, яку очолює досвідчений нейрохірург дитячої лікарні св. Миколая Михайло Ловга.

Попри війну в України, батьки дівчинки наважилися приїхати до Львова. Мама дитини розповіла, що перший сигнал повітряної тривоги дуже їх налякав. «Коли ми сиділи в укритті лікарні з іншими мамами, дітьми, моє серце просто розбилося», – каже жінка.

Маленьку пацієнтку почали готувати до оперативного втручання. Неврологиня-епілептологиня відділення Марія Павлюк із колегами провела повне обстеження дитини для визначення максимально точного розташування вогнища епілептогенної активності, і виявила зону, яка співпадала із зоною мальформації, тобто патології кори головного мозку.

Зібравши всі дані про стан дитини, команда нейрохірургів почала ретельно планувати операцію. Надважливо було обрати найбезпечніший варіант доступу до ураженої ділянки мозку.

«Ми вибрали комбінований доступ. Поетапно відкрили порожнину черепа, знайшли змінену зону, відділили її і поетапно від’єднали, а тоді видалили повністю. Вкрай важливо було бути максимально далеко від ділянки, яка відповідає за рухи кінцівок, а фокальна кортикальна дисплазія, тобто ця змінена частина мозку, була дуже близько до тієї зони. Саме тому ми працювали спільно з нейрофізіологами, використовували надсучасні технології – інтеропераційний моніторинг та «навігаційну систему», які допомагають уникнути пошкоджень здорових ділянок мозку»,– повідомив нейрохірург, керівник напрямку дитячої нейрохірургії та психоневрології Михайло Ловга.

Операція тривала сім годин і пройшла успішно. Завдяки оперативному втручанню кількість епілептичних нападів зменшилася на 90%, тож судоми більше не затримуватимуть розвиток дитини. Рейчел з батьками вже повернулася додому, до Північної Ірландії.