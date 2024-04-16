Команда лікарів, яка рятувала дитину (зліва направо):керівник Центру неонатології Віктор Бобик, завідувач відділення інтенсивної терапії новонароджених Володимир Чуйко, медичний директор Олександр Калінчук і керівник Центру хірургії Андрій Дворокевич

Дитячі хірурги львівської лікарні св. Миколая врятували новонароджену дівчинку, яка будь-якої миті могла померти через вроджену ваду легень. Зазвичай дітей з такими вадами оперують хоча б у вісім місяців, але немовля прооперували на восьмий день життя через ризик раптової смерті.

Пацієнткою лікарні була 8-денна Соломія з Львівщини. Про те, що у дитини є вада легень батьки дізналися на 20-му тижні вагітності, Під час планового УЗД медики запідозрили ваду легень, зібрали пренатальний консиліум та попередньо встановили діагноз: кістозно-аденоматозна мальформація легень. Іншими словами, ліва легеня ще не народженої дитини замість здорових тканин вкрилася кістами – патологічними порожнинами, які заповнені рідиною, повідомили у лікарні.

З немовляв вже все гаразд, воно з лікарні поїхало додому

«Допоки дитина була в утробі матері, ці кісти були «спокійними», тому що тоді легені ще не дихали. Але як тільки немовля з’являється на світ, орган починає працювати і кісти також стають активними. Це і є головною проблемою», – пояснив керівник Центру хірургії Андрій Дворакевич,

Ще до народження дівчинки лікарі склали детальний план порятунку маляти. Коли дівчинка народилася, її відразу обстежили, провели рентгенографію і КТ та підтвердили попередньо встановлений діагноз. Ліва легеня немовляти була вкрита кістами і не дихала, через що в органі не виконувалася функція газообміну.

У лікарні повідомили, що зазвичай, малюків із кістозно-аденоматозною мальформацією легень оперують хоча б на восьмому місяці життя. Та у Соломії часу підрости та набратися сил перед операцією не було. З першим вдихом дитини новоутвори в легені збільшувались із блискавичною швидкістю і вже вже почали тиснути на серце, трахею, нерви та бронхи. Без операції дитина могла раптово померти. Тож команда лікарів вирішила оперувати маля на восьмий день життя.

Оперативне втручання провели торакоскопічно – через три маленькі проколи по 3 і 5 мм. Хірурги через ці невеличкі проколи видалили нижню хвору половинку легені. Цей метод є складніший для хірурга, але легший для дитини, менш травматичний та безпечніший під час втручання та в післяопераційному періоді.

Операція минула успішно. Дівчинка вже повернулася додому, де на неї чекали її дві сестрички та брат.