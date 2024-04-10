Ростик із новою мамою Антоніною

Хірурги Міжрегіонального центру дитячої шелепно-лицевої хірургіі (лікарня «Охматдит») успішно прооперували 4-річного хлопчика-сироту, який не вмів ні їсти, ні говорити, ні ходити. Зараз на нього чекає тривала реабілітація і він наздоганятиме у розвитку однолітків.

Ростику зараз чотири роки і 10 місяців. Йому від народження потрібна була допомога, але батьки хлопчика зловживали алкоголем і дитині не приділяли належної уваги. Донедавна дитина не знала, що таке гуляти на вулиці, не вміла пити з горнятка, боялася води, харчувалася лише сумішшю для немовлят. Ростик навчився ходити лише у чотири роки і то по хаті, бо на вулиці нерівна поверхня. Окрім того, у нього діагностували складну розщілину піднебіння, є проблеми і з очима, повідомили у Центрі.

Та хлопчику пощастило. Коли померли майже одночасно батьки, Ростика і старшу сестру забрала родина з Южного, що на Одещині.

«Моя старша донька якось прочитала в мережі про двох діток, в яких загинули батьки майже одночасно. В оголошенні йшлося про те, що діткам шукають родину, яка могла б забрати обох дітей. Щоб Ростик не потрапив у заклад для хворих дітей, а його сестра - в інший, служба у справах дітей віддали обох дітей нам», – розповіла нова мама хлопчика Антоніна.

Жінка відразу почала шукати лікарів, які могли б допомогти Ростику. У їх містечку вона знайшла фахівців, які допомагають хлопчику пізнавати світ і опановувати нові навички. З їх допомогою Ростику вдалося потроху опанувати звуки, він вперше попив води з горнятка. Дитина боїться води. Припускають, що він міг обпектися гарячою водою і вона викликає у нього страх. Зараз він вчиться жувати, їсти різні продукти, бо досі харчувався лише сумішшю для малюків. У чотири роки важив всього 9 кг.

За словами щелепно-лицевого хірурга Центру Романа Огоновського, у маленького пацієнта діагностували синдромальну U-подібну розщілину піднебіння. Такі розщілини непросто закривати, бо вони дуже великі відносно до розмірів щелепи дитини, поруч мало тканин, які можна використати для відновлення. Їх, як правило, закривають у два етапи. Та львівським лікарям вдалося допомогти дитині за одну операцію.

«Ми змогли закрити дефект піднебіння завдяки модифікованій методиці. Усе пройшло успішно, Ростик одужує після втручання», – додала щелепно-лицева хірургиня Христина Погранична.

За місяць хлопчик почне займатися з фахівцями з реабілітації і офтальмологами «Охматдиту»,бо має проблеми із зором. Він навчатиметься чітко вимовляти звуки, жувати, їсти. Одне слово, наздоганяти у розвитоку однолітків.

Ростик ще не бачив нового тата, бо він воює, а захисник бачив сина лише на фото у телефоні.

Днями хлопчик вперше у житті катався на гойдалці. Тож поки він одужує після операції і готується до активної реабілітації, нова мама продовжує відкривати сину світ справжнього дитинства.