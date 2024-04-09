Виходжувала Маргариту команда спеціалістів дитячої лікарні

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая врятували 8-річну дівчинку, у якої вітряна віспа (вітрянка) спровокувала важке, загрозливе для життя ускладнення: могла загинути легеня і відмовити життєво важливі для життя органи.

Дитина з іншої області. Наприкінці грудня другокласниця Маргарита захворіла на вітряну віспу (вітрянку). Окрім висипу, дівчинка мала високу температуру. За тиждень її стан погіршився: з’явилися кашель, задишка. Тоді мама забила на сполох і дівчинку забрала «швидка», повідомили у лікарні.

Маргариту госпіталізували до реанімаційого відділення інфекційної лікарні. Через вітряну віспу організм дитини ослаб і вона захворіла на пневмонію. Захворювання не піддавалося лікуванню, виникли важкі ускладнення і дівчинку скерували до Львова.

Спеціалісти лікарні св. Миколая провели пацієнтці дообстеження: провели бронхоскопію, КТ та рентген. І встановили діагноз: бактеріальна деструкція та ателектаз правої легені, правобічний піопневмоторакс і функціонуюча легенево-плевральна нориця. Іншими словами, права легеня дитини була оповита гноєм. В органі навіть утворився отвір, через який цей гній та повітря потрапляли у плевральну порожнину.

«Плевральна порожнина – це так звана коробка, у якій знаходяться наші легені. Не можна допускати того, щоби туди потрапляло повітря, а тим більше гній. Через те, що в дівчинки у плевральній порожнині був і гній, і повітря, права легеня вже не могла нормально функціонувати. Орган не стискався і не розправлявся при диханні, як би це мало бути в нормі», – каже завідувач хірургічного відділення Денис Конопліцький.

Врятувати дитину могла лише невідкладна операція, бо ситуація була загрозлива для життя. Могла загинути легеня і бактеріальний процес загрожував поширитися на всі інші життєво важливі органи, вони могли будь-якої миті відмовити.

Оперували Маргариту мініінвазивно. Через три 5 мм проколи хірурги максимально очистили легеню та плевральну порожнину від гною. Тиск знизився і легеня розправилася. Далі важливо було, аби нориця (прогнивший утвір), затягнулася. Дитині встановили дренаж, через який продовжували відсмоктувати гній та звільняти легеню.

Лікування було непростим, тривалим, але успішним: гній повністю вийшов, утвір затягнувся. Легені дівчинки вже нормально функціонують і вона може дихати на повні груди. Маргарита з лікарні вже поїхала додому.