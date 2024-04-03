Хвороба відступила і Ярема уже вдома

Львів’янин Ярема у свої три роки переніс 10 блоків хіміотерапії, операцію з видалення пухлини і дві пересадки кісткового мозку. Майже півтора року дитина, батьки і лікарі боролися з онкологічним захворюванням – нейробластомою заочеревинного простору.

У травні минулого року батьки Яреми помітили дивну асиметрію на обличчі сина і звернулися на консультацію до фахівців. Діагноз батьків приголомшив: нейробластома заочеревинного простору. Хвороба поширилася на кістки, метастази виявили і у нижній щелепі.

Хлопчика скерували до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, де лікарі розпочали боротьбу з грізним захворюванням. Боротьба з нейробластомою тривала майже півтора року. Хлопчик переніс 10 блоків хіміотерапії, оперативне видалення новоутвору, дві пересадки кісткового мозку. Таку тривалу терапію медики Центру використали, щоб не дати шансів хворобі рецидивувати, повідомили у Центрі.

«У лікуванні Яреми ми із самого початку передбачали проведення тандемної трансплантації: через масивне ураження кісток та поширення метастазів у нижній щелепі. Повторна пересадка не викликала жодних ускладнень, хлопчик дуже швидко відновився після маніпуляції. Можемо констатувати, що досягли дуже хорошого результату. У Яреми не лише не залишилося залишкової пухлини і вогнищ хвороби, але й регресували всі метастази», – повідомила лікарка Наталія Васільєва.

За словами фахівців Клініки дитячої онкології і трансплантації кісткового мозку, згідно з останніми дослідженнями тандемна трансплантація більш ефективна у лікуванні дитячої онкології. Пацієнт проходить два послідовних курси високодозової хіміотерапії з трансплантацією стовбурових клітин. Така схема лікування значно покращує прогноз для пацієнтів, тож її застосовують у складних випадках із важкими ураженнями організму.

Батьки хлопчика кажуть, що тривала хвороба сина забрала багато сил у всієї родини. І дуже хочуть повернутися з Яремою у звичне життя без хвороби, лікарень. У вівторок, 2 квітня, хлопчика виписали з лікарні, де він провів понад рік.