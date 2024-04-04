Яна тренується чотири рази на тиждень

12-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську, візьме участь у Бостонському марафоні. До участі в Бостонському марафоні її запросила американська фундація One World Strong Foundation, яка допомагає ветеранам і цивільним, що постраждали внаслідок терактів та військових дій, повідомили у Першому ТМО м. Львова.

Мета Яни у Бостоні – благодійна. Це збір на спортивний протез для важкопораненого захисника, пацієнта центру «Незламні» (Unbroken), який втратив кінцівку на війні.

Яна бігтиме на протезах 13 квітня

Олександр Рясний родом з Запоріжжя. Служить з 2011 року. Був в АТО, ООС, а тоді почалася повномасштабна війна. Воював на Запорізькому напрямку, де торік у вересні поряд з ним розірвався снаряд. Захисник втратив праву ногу і нині опановує звичайний протез, планує повернутися на службу і мріє бігати. 13 квітня Яна бігтиме на протезах, аби здійснити його мрію.

Впродовж двох місяців Яна посилено готується до участі в Бостонському марафоні. Вона тренується чотири рази на тиждень: двічі у центрі «Незламні» » (Unbroken), з фізичним терапевтом, ідвічі на велотреку та стадіоні з професійними тренерами бігового клубу PROBIG.

Взяти участь у Бостонському марафоні Яну Степаненко запросила американська фундація One World Strong Foundation, яка допомагає ветеранам і цивільним, що постраждали внаслідок терактів та військових дій.