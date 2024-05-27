Правоохоронці провели обшуки у помешканнях п'яти підозрюваних

У Хмельницькому правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася збутом наркотичних засобів і психотропних речовин. Місячний прибуток підозрюваних складав близько 100 тис. грн. Про це 27 травня повідомили у прес-службі поліції області.

За даними слідства, незаконний бізнес організувала група місцевих жителів, втім точну кількість причетних наразі встановлюють. Комунікацію з клієнтами зловмисники налагодили через спеціально створений Telegram-канал, а після отримання грошей ховали «закладки» у заздалегідь обумовлених місцях.

«Поліцейські провели у фігурантів 5 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили більше 2 кілограмів наркотиків. Загальна вартість вилучених наркотичних і психотропних речовин за цінами “чорного ринку” складає близько мільйона гривень», – зазначають правоохоронці.

Відомо, що місячний прибуток злочинної групи складав близько 100 тис. грн.

Наразі частині затриманих уже оголосили підозри за ч. 2, 3 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.