Старокостянтинівський районний суд виніс вирок 30-річному місцевому жителю за збут наркотиків. Обвинуваченому призначили позбавлення волі на 6,5 років із конфіскацією всього майна, окрім житла.

Як повідомила 23 травня прес-служба прокуратура Хмельницької області, обвинувачений з 2020 року перебуває на програмі замісної підтримувальної терапії для хворих із опіоїдною залежністю. Чоловік щомісяця отримував певну кількість таблеток, що містять метадон, і збував частину наркозалежним.

Суд визнав 30-річного жителя Старокостянтинова винним у незаконному збуті наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України), й призначив 6 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла. Рішення ще можна оскаржити в апеляції.