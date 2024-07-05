Також підставою відмови у виїзді буде наявність відомостей про розшук громадянина

З 17 липня у всіх чоловіків у віці від 18 до 60 при перетині кордону перевірятимуть наявність військово-облікового документа. Це може бути як паперовий, так і електронний документ. Про це розповів речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в коментарі «Українській правді» у п'ятницю, 5 липня.

«16 липня спливає встановлений законом України № 3633-IX двомісячний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані. З цим пов’язана і реалізація Державною прикордонною службою України в повному обсязі вимог пункту 17 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету міністрів № 560 від 16 травня 2024 року», – пояснив Демченко.

За його словами, починаючи з 00:00 17 липня прикордонники при перетинанні державного кордону України на виїзд перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи. У разі відсутності такого документа прикордонники відмовлятимуть у виїзді з України.

Також речник розповів, що підставою відмови у виїзді з України буде наявність у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію. У таких випадках викликатимуть поліцію.

Водночас категорії осіб, яким згідно з Правилами перетину кордону громадянами України дозволено виїзд з України, на цей час не змінилися. Представник ДПСУ наголосив, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають відстрочку від призову чи виключені з військового обліку за станом здоров’я, мають право на перетин кордону за наявності інформації у військово-облікових документах про отримання такої відстрочки (виключення з військового обліку) або довідки за формою, визначеною у додатку 6 до вищезазначеного Порядку.

Нагадаємо, з 18 травня чинності набув оновлений закон про мобілізацію, згідно з яким усі чоловіки призовного віку, а також жінки медичних спеціальностей упродовж 60 днів (до 16 липня включно) повинні оновити свої військово-облікові дані. Оновити дані можна у ТЦК, Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) та через застосунок «Резерв+», який доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market. У випадку, якщо громадяни України цього не зроблять їх очікуватиме штраф.