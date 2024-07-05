Збірна Франції зустрінеться у півфіналі зі збірною Іспанії

У другому матчі дня у чвертьфіналі Євро-2024 зійшлися збірні Франції та Португалії. Основний час не визначив переможця, а в серії пенальті французи виявилися сильнішими.

Загалом матч був досить рівний, у першому таймі команди майже не відзначилися моментами, хіба у середині тайму Тео Ернандес потужно пробив з-за меж штрафного, проте Діогу Кошта був на місці. У другому таймі команди активніше атакували, але безрезультатно.

Матч перейшов у овертайм, де обом збірним теж не вдалося відзначитися голами. У серії пенальті Жуан Фелікс влучив у стійку, тож пʼятий пенальті від Тео Ернандеса став вирішальним і вивів Францію у півфінал Євро-2024.

Збірна Франції зустрінеться у півфіналі зі збірною Іспанії, яка у додатковий час зуміла перемогти збірну Німеччини з рахунком 2:1. Матч відбудеться 9 липня в Мюнхені, початок – о 22:00.