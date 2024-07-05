Господарі чемпіонату Європи завершили виступи на турнірі

У першому чвертьфіналі зійшлись головні фаворити на золото Євро-2024 – Іспанія та Німеччина. Основний час не визначив переможця і завершився з рахунком 1:1, іспанці змогли вирвати перемогу в останні хвилини додатковий час.

Вже на 1-й хвилині Педрі небезпечно пробивав з лінії штрафного по центру, але Нойєр впевнено забрав м’яч. За мить наддосвідчений Кроос врізав іспанцю в коліно, і представник ФК «Барселона» тривалий час не міг підвестися.

Німці фолами намагались збити атакувальний запал іспанців – тепер Гюндоган ледь не заробив попередження. Ушкодження Педрі все ж виявилось серйозним і він не зміг продовжити гру – Луїсу де ла Фуенте довелось робити вимушену заміну вже на самому початку матчу.

Німеччина огризнулась на 10-й хвилині, але Раум з гострого кута пробив вкрай невдало. Згодом Рюдігер ціною жовтої картки зупинив вихід суперника сам на сам і привіз небезпечний стандарт майже з лінії штрафного. Ямал хитро викручував у ближній кут, але м’яч зрикошетив від стінки і пролетів повз праву стійку. У відповідь Руїс стріляв з-за меж штрафного – над поперечиною.

На 20-й хвилині Німеччина завдала першого удару у площину воріт: Хаверц вистрибнув вище за захисників суперника і головою замикав навіс з правого флангу – Сімон зреагував. Його візаві за мить продемонстрував клас після підступного удару Ляпорта.

Гра пішла на зустрічних курсах, майже без центра поля. На 35-й хвилині Хаверц спіймав м’яч на лінії штрафного, на замасі обдурив Ле Нормана і пробив у протихід Сімону – ефектно, але кіпер збірної Іспанії упіймав. У відповідь Вільямс пошив у дурні Рюдігера і з гострого кута намагався знайти шпарину між стійкою і Нойєром – забракло влучності. За трохи німці помилились у центрі поля, Ольмо втік до штрафного суперника і потужно стрільнув – Нойєр у падінні відбив перед собою і пощастило, що ніхто не встиг на добивання.

Одразу по перерві Мората мав виводити Іспанію вперед, обігравши у воротарському Та і вже у падінні пробиваючи – над поперечиною. У відповідь свіжий Андріх стріляв з далекої відстані, але м’яч зрізався з ноги і пролетів далеко від воріт.

На 52-й хвилині Ямал протягнув м’яч правим флангом, прострілив у воротарський і Ольмо, який вийшов на другий тайм, результативно замкнув у дальній кут – Нойєр у стрибку намагався врятувати, але не дотягнувся.

Німці кинулись відігруватись, а іспанці почали ловити суперника на контратаках. В середині тайму Вірц небезпечно стріляв з далекої відстані – врятував рикошет від захисника.

На 70-й хвилині німці ледь не відновили статус-кво: Вірц накрутив суперників у штрафному на лівому фланзі, віддав на партнера, той навісив на дальню стійку, звідки м’яч головою було скинуто в центр – Андріх розрядив свою гармату, але знову врятував Сімон. За мить удар Хаверца у підкаті заблокував Карвахаль, а Фюлькруг невдало скористався передачею Рюдігера, пробивши повз ворота.

Німці тиснули і, здавалось, що рахунок от-от буде зрівняно. Божевільну нагоду втратив Фюлькруг, у падінні влучивши у стійку після прострілу з правого флангу від Вірца. Наприкінці зустрічі Хаверц підловив голкіпера іспанців, перехопив слабку передачу останнього і намагався перекинути м’яч у порожні ворота, але пробив трохи засильно. Був у нього шанс і після навісу зі штрафного у воротарський – Сімон знову зреагував на його удар головою.

Зрештою на останній хвилині основного часу німці втілили кількість у якість і таки пробили голкіпера Іспанії: Міттельштадт навісив, Кімміх скинув у центр і Вірц викрутив у дальній кут повз захисників – м’яч влучив у стійку і влетів у сітку. Мюллєр на четвертій доданій хвилині міг знімати питання щодо переможця, але замкнув повз стійку.

Наприкінці першого овертайму команди обмінялись гольовими моментами: Оярсабаль пробив над воротами, а Вірц – повз праву стійку. На старті другої п’ятнадцятихвилинки німці вимагали пенальті за гру рукою Кукурельї, але арбітр епізод проігнорував. На 117-й хвилині Сімон врятував Іспанію від вірного гола, потягнувши у падінні удар головою від Фюлькруга. А на останніх секундах Німеччина не встояла: Ольмо навісив у воротарський і Меріно головою відправив м’яч у ліву дев’ятку. Часу, аби врятуватись, німцям вже не вистачило.

У півфіналі, який відбудеться 9 липня, Іспанія зіграє з переможцем пари Португалія – Франція.