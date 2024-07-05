Попри поразку 24-річна Даяна Ястремська набрала 100 очок

Українська тенісистка Даяна Ястремська у важкому трисетовому матчі не змогла перемогти хорватку Донну Векич. Перші два сети завершувалися тай-брейком, перший з яких виграла Векич, а другий – Ястремська. У фінальному сеті українка здалася – 1:6.

Попри поразку 24-річна Даяна Ястремська набрала 100 очок і в live-рейтингу WTA піднялася на 4 сходинки – на 23 місце. Нагадаємо, її рекордний показник у карʼєрі – 21 місце рейтингу WTA. Найвище досягнення – півфінал Australian Open у 2024 році.

Водночас 28-річна Донна Векич піднялася на три сходинки – на 34 місце рейтингу WTA. Її рекордний показник – 19 місце.

Нагадаємо, що раніше турнір покинули в першому колі Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль, у другому колі – Дарія Снігур та Юлія Стародубцева, у третьому – Марта Костюк. Єдина українка, яка лишається на турнірі в одиночному розряді, – Еліна Світоліна, яка в третьому колі зіграє з фіналісткою минулорічного Вімблдону Унс Джабір.