Маркета Вондроушова опуститься щонайменше на 15 сходинку рейтингу WTA

Чемпіонка Вімблдону 2023 року, чеська тенісистка Маркета Вондроушова не змогла захистити титул та сенсаційно програла у першому колі турніру іспанці Джесіці Бузас Манейро. Перший матч дня 2 липня на центральному корті завершився з рахунком 6:4, 6:2 на користь іспанської тенісистки.

21-річна Джесіка Боузас Манейро посідає поточну 83 сходинку рейтингу WTA, що є її найвищим досягненням у карʼєрі. Далі першого кола на турнірах Великого шлему вона досі не заходила. Зокрема, на Вімблдоні минулого року вона поступилася українці Ангеліні Калініній з рахунком 4:6, 3:6.

25-річна Маркета Вондроушова посідає поточну 6 сходинку рейтингу WTA, що є її найвищим досягненням у карʼєрі. Проте після поразки в першому колі Вімблдону вона опуститься щонайменше на 15 сходинку, втративши 2000 очок. Нагадаємо, що минулоріч чешка у фіналі Вімблдонського турніру перемогла тенісистку з Тунісу Унс Джабір, а у півфіналі – українку Еліну Світоліну.

Додамо, що в основну сітку одиночного розряду на Вімблдоні потрапили 8 українських тенісисток, що є національним рекордом. Даяна Ястремська, Марта Костюк та Юлія Стародубцева стартували з перемогу у першому колі, тоді як Леся Цуренко і Катерина Байндль програли свої перші матчі. Еліна Світоліна, Дарія Снігур та Ангеліна Калініна на корт вийдуть у вівторок, 2 липня.