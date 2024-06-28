Екс-перша ракетка України Еліна Світоліна виступить на Вімблдоні вдевʼяте

1 липня у Лондоні стартує Вімблдон – найбільший тенісний турнір на трав'яному покритті, що входить до серії Великого шлему. До основної сітки в одиночному розряді вперше в історії нашої країни потрапили одразу вісім українок – шість за рейтингом та ще дві за результатом кваліфікації.

Згідно з результатами жеребкування, визначили сітку змагань. Три найкращі українські тенісистки – Марта Костюк, Еліна Світоліна і Даяна Ястремська – отримали номери посіву. Натомість Леся Цуренко, Ангеліна Калініна, Катерина Байндль та дві кваліфаєрки – Дарія Снігур та Юлія Стародубцева – розпочнуть змагання несіяними.

Матчі першого раунду за участю українок:

Марта Костюк (Україна, 18) – Ребекка Шрамкова (Словаччина, 103)

Еліна Світоліна (Україна, 21) – Магда Лінетт (Польща, 46)

Даяна Ястремська (Україна, 25) – Надія Подороска (Аргентина, 65)

Ангеліна Калініна (Україна) – Еліна Аванесян (81)

Леся Цуренко (Україна) – Варвара Грачова (Франція, 68)

Катерина Байндль (Україна) – Лаура Зігемунд (Німеччина, 73)

Дарія Снігур (Україна, Q) – Осеан Доден (Франція, 80)

Юлія Стародубцева (Україна, Q) – Алісон ван Ейтванк (Бельгія, 252)

Цікаво, що найбільший досвід виступів на Вімблдоні у Лесі Цуренко – для неї цей турнір стане вже 11-м у кар’єрі. Світоліна виступала в Лондоні 9 разів, Байндаль – 6, Костюк – 4, Ястремська та Калініна – по 3. Для Снігур та Стародубцевої цьогорічний турнір стане дебютним. Найвдалішим цей турнір був для Еліни Світоліної: вона двічі виходила у півфінал – у 2019 та 2023 роках. На останньому турнірі, після виходу з декрету, вона, зокрема, перемогла першу ракетку світу Ігу Швьонтек.

Матчі основної сітки Вімблдону-2024 розпочнуться у понеділок, 1 липня і триватиме рівно 2 тижні (до 14 липня).