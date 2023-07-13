Людмила Кіченок і Мате Павич стали переможцями Вімблдону

У четвер, 13 липня, українка Людмила Кіченок стала чемпіонкою Вімблдону у мікст-турнірі. Про це повідомляє WTA.

Кіченок була останньою українською тенісисткою, що виступала на цьогорічному Вімблдоні – раніше Еліна Світоліна у півфіналі жіночого індивідуального турніру зазнала поразки від чешки Маркети Вондроушової.

У фіналі 30-річна уродженка Дніпра Кіченок, яка виступала на турнірі в парі з хорватом Мате Павичем, грала проти тандему Фліген-Сюй. Цей матч закривав програму ігрового дня на Вімблдоні. У підсумку, українсько-хорватська пара перемогла з рахунком 2:1 [6:4, 6:7, 6:3].

Glory at SW19



Mate Pavic and Lyudmyla Kichenok are 2023 mixed doubles champions after defeating Xu/Vliegen, 6-4, 6-7(9), 6-3 #Wimbledon pic.twitter.com/5c1BoZjF4Y — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2023

Таким чином, це перша перемога української тенісистки на турнірі WTA у мікст-турнірі і перша перемога представника України на Вімблдоні. Також це до другий титул українських тенісистів на рівні Грендслемів – у 2008 році українки Альона та Катерина Бондаренко стали чемпіонками парного розряду на Australian Open.