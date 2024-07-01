Леся Цуренко – одна з найдосвідченіших українських чинних тенісисток

Українська тенісистка Леся Цуренко програла у першому колі Вімблдону – турніру Великого шлему, який розпочався в Лондоні. З рахунком 3:6, 1:6 вона поступилася Варварі Грачовій – росіянці, яка з червня 2023 року представляє Францію. Раніше тенісистки зустрічалися на корті двічі – рахунок перемог був 1:1.

Програш Цуренко означає, що вона втратить після завершення турніру 230 очок, адже минулоріч українка встановила особистий рекорд, вийшовши до 4 раунду травʼяного Грендслему. 35-річна тенісистка опуститься щонайменше на 21 сходинку рейтингу WTA: у онлайн-рейтингу вона посідає 80 місце.

Леся Цуренко – одна з найдосвідченіших українських чинних тенісисток. Цьогорічний Вімблдон був 12 в її карʼєрі. Загалом за карʼєру вона виграла 4 титули, а найвище в рейтингу WTA піднімалася у 2019 році – на 23 сходинку.

23-річна Варвара Грачова посідає поточне 88 місце рейтингу WTA, а найкращим її результатом було 39 місце, якого вона досягла у січні 2024 року. Найкращим результатом виступів на Вімблдоні був вихід у другий раунд у 2023 році. На інших турнірах Великого шлему далі третього кола їй дістатися не вдавалося.