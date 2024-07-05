Марта Костюк повторила особистий рекорд на Вімблдоні

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 19) завершила виступи на Вімблдоні-2024. В 1/16 фіналу перша ракетка України поступилась у двох сетах (4:6, 3:6) американці Медісон Кіз (WTA 12).

22-річна Марта Костюк цього року повторила особистий рекорд на Вімблдоні, вдруге вийшовши до 1/16 фіналу (минулого року українку на цій стадії вибила також Медісон Кіз), що дозволило Марті не втратити очки і навіть піднятися у live-рейтингу WTA на одну сходинку. В 1/8 фіналу Кіз зіграє проти 7-ї сіяної Жасмін Паоліні з Італії.

Відтепер Україна на Вімблдоні залишається з двома представницями – виступи в одиночному розряді продовжують Даяна Ястремська та Еліна Світоліна. Натомість Костюк продовжить грати у парному розряді разом із Єленою-Габріелою Русе – напередодні україно-румунський дует виграв свій стартовий поєдинок.

Додамо, що 2024 рік є найбільш успішним у карʼєри Марти Костюк. На початку року вона вперше в кар’єрі вийшла у чвертьфінал Australian Open-2024. Окрім цього, вона вийшла у фінали на турнірах WTA 500 у Сан-Дієго (США) та Штутгарті (Німеччина). Завдяки цим дасягненням у червні 2024 року вона досягла найвищої – 16 – сходинки рейтингу WTA у своїй карʼєрі та стала знову першою ракеткою країни.