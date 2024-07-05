Зараз Владислав Каськів є депутатом Закарпатської обласної ради від ОПЗЖ

У п’ятницю, 5 липня, Вищий антикорупційний суд затвердив угоди про визнання винуватості, укладені між прокурором САП та шістьма обвинуваченими у справі розкрадання 259,2 млн грн, виділених з державного бюджету на нацпроекти «Якісна вода» і «Олімпійська надія-2022». Спільники та екс-працівники Державної інвестиційної компанії, якою керував Держінвестпроект на чолі з Владиславом Каськівим, протягом 6 місяців мають повернути державі усі вкрадені гроші.

За інформацією сайту «Слово і діло», на угоду пішли брат колишнього голови Держінвестпроєкту Владислава Каськіва Олександр, екс-заступник голови Держінвестпроєкту Сергій Шут, екс-директор Держінвесткомпанії Юрій Лутак, екс-голова відділу кредитування та інвестицій Держінвесткомпанії Андрій Леміш, директор фірми «Торговий дім «Борисфен» Андрій Стельмах і двоюрідний брат Каськіва Олександр Матковський. Ще четверо обвинувачених – Сергій Лідов, Сергій Моісеєнко, Руслан Усов і Вадим Бей наразі служать у Силах оборони України.

Олександра Каськіва та Сергія Шута оштрафували на 850 тис. грн, Олександра Матковського на 400 тис. грн, Юрія Лутака та Андрія Леміша на 200 тис. грн кожного, а Андрія Стельмаха засудили до 5 років умовного позбавлення волі з випробуванням в 1 рік. Всі вони зобов'язані протягом півроку повністю відшкодувати завдані державі 259,2 млн грн збитків.

Організатори злочину – Олександр Каськів та Сергій Шут – мають протягом місяця перерахувати на ЗСУ по 1,65 млн грн кожен.

«Кожен з них станом на дату ухвалення вироку перерахував по 2,5 млн грн на підтримку Збройних Сил України. Ще один обвинувачений вніс 200 тис. грн благодійної допомоги на ЗСУ. Решта обвинувачених забезпечили надходження до суду згоди заставодавців на перерахування всієї суми внесеної за них застави у розмірі 4,6 млн грн на підтримку Збройних Сил України», – інформують у прес-службі ВАС.

Крім того, за угодою, для продажу в АРМА передано 507 земельних ділянок та один об’єкт нерухомості, які знаходяться у Волинській та Закарпатській областях, ще 202 земельні ділянки передані державі за спецконфіскацією.

Нагадаємо, у 2012-2014 роках Державна інвестиційна компанія, яка перебувала у сфері управління Держінвестпроекту,надала 259,2 млн грн позик двом фіктивним приватним компаніям, які залучались нібито для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022». Гроші вивели на Кіпр на рахунки компаній, бенефіціарним власником яких виявився Олександр Каськів – брат екс-голови Держінвестпроекту.

Згодом ці кіпрські компанії придбали в Україні кілька фірм, які впродовж 2013-2015 років скупили у громадян України понад 700 земельних ділянок у Закарпатській та Волинській областях загальною площею близько 1000 га.

Самого Владислава Каськіва не судили за розкрадання коштів Держінвестпроекту, тому що Генеральна прокуратура екстрадувала його з Панами за іншим кримінальним провадженням (про розкрадання 7,45 млн грн під час оплати реклами). Умовою видачі Каськіва було те, що його не притягатимуть до кримінальної відповідальності за вчинення іншого злочину, скоєного до моменту екстрадиції.

Зараз Владислав Каськів є депутатом Закарпатської обласної ради від ОПЗЖ.