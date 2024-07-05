Через смертельну ДТП біля Львова поліцейські повністю перекрили дорогу
Відомо про одну загиблу людину
ДТП з вантажівкою біля Львова у п'ятницю, 5 червня 2024 року
У п'ятницю, 5 липня, на дорозі Київ-Чоп поблизу населеного пункту Великосілки сталася аварія. На фото, яке опублікували поліцейські, видно вантажівку та розтрощений легковий автомобіль. У пресслужбі патрульної поліції Львівської області повідомили, що попередньо є травмовані та загиблий.
«Дорога повністю перекрита. На місці події працюють всі служби. Врахуйте цю інформацію під час поїздки», – написали поліцейські.
Правоохоронці організували два об'їзди місця аварії:
- у напрямку Львова через населений пункт Жовтанці;
- у напрямку Києва узбіччям.
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