ДТП з вантажівкою біля Львова у п'ятницю, 5 червня 2024 року

У п'ятницю, 5 липня, на дорозі Київ-Чоп поблизу населеного пункту Великосілки сталася аварія. На фото, яке опублікували поліцейські, видно вантажівку та розтрощений легковий автомобіль. У пресслужбі патрульної поліції Львівської області повідомили, що попередньо є травмовані та загиблий.

«Дорога повністю перекрита. На місці події працюють всі служби. Врахуйте цю інформацію під час поїздки», – написали поліцейські.

Правоохоронці організували два об'їзди місця аварії: