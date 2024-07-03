Віталій Данилів працює ортопедом-травматологом у КНП Буської міської ради «Буська центральна районна лікарня»

Буський районний суд виніс постанову щодо лікаря Буської центральної районної лікарні Віталія Даниліва, який нетверезим в’їхав у дерево на трасі. Суд визнав його винним, але закрив провадження через закінчення термінів давності розгляду справи.

Як вказано в матеріалах справи, інцидент трапився 5 жовтня 2023 року на трасі Київ – Чоп. Віталій Данилів за кермом Volkswagen СС виїхав на зустрічну смугу та з’їхав на узбіччя, де зіткнувся з деревом. На місце прибули патрульні, які з’ясували, що водій за кермом був нетверезим – у його крові виявили 1,75 проміле алкоголю.

У суд Віталій Данилів не з’явився, однак суд розглянув справу без нього, дослідивши докази, які надали поліцейські.

Враховуючи обставини справи, 28 червня 2024 року суддя Буського райсуду Ганна Шендрікова визнала Віталія Даниліва винним за ст. 124 та ч. 1 ст. 130 КУпАП, однак закрила провадження через закінчення термінів розгляду справи. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.

У матеріалах справи вказано, що Віталій Данилів працює ортопедом-травматологом у КНП Буської міської ради «Буська центральна районна лікарня». Однак на сайті лікарні інформації про Віталія Даниліва як про лікаря немає.

Судячи з інформації в реєстрі судових рішень, у 2016 році Віталія Даниліва вже судили за керування автомобілем у нетверезому стані. Тоді суд оштрафував його на 3400 грн.