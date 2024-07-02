ДТП трапилась 1 липня у Пустомитах. На вул. Грушевського

На Львівщині водій Nissan Qashqai наїхав на 35-річну пішохідку. З травмами її госпіталізували до лікарні. Поліція встановила, що водій був за кермом нетверезий, його арештували.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у понеділок, 1 липня, близько 13:00 у Пустомитах. На вул. Грушевського 40-річний водій Nissan Qashqai наїхав на 35-річну пішохідку, яка переходила дорого через пішохідний перехід. Унаслідок ДТП жінку з травмами госпіталізували до лікарні.

Поліцейські встановили, що водій за кермом був нетверезий. Наразі його затримали.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. За вчинене йому загрожує до 3 років позбавлення волі.