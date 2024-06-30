Автомобіль BMW, який потрапив у ДТП 29 червня 2024 року

Біля села Бірки Яворівського району 29 червня, приблизно о 20:54, зіткнулися автомобілі BMW та Mercedes Sprinter. Внаслідок аварії 23-річний водій BMW загинув на місці. У пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, що з деформованого авто деблокували загиблого та трьох травмованих пасажирів.

«На момент прибуття рятувальників в автомобілі BMW e36 були затиснуті водій, який вже був ознак життя, та три пасажири, які потребували медичної допомоги. За допомогою спецінструменту рятувальники вивільнили людей. Пасажирів BMW госпіталізували до лікарень Львова», – повідомили у ДСНС.

Наразі поліцейські встановлюють причини та обставини ДТП. За інформацією «Варти-1», загиблим є 23-річний Андрій.