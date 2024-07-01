За шахрайство з сільгосптехнікою чоловіку загрожує до 12 років в'язниці

На Тернопільщині судитимуть аграрія, який позичав в знайомих фермерів комбайни, трактори та нішу великогабаритну техніку, а потім продавав її іншим людям. Чоловік шахрайських шляхом заволодів 8 млн грн. Правоохоронці завершили слідство і передали справу в суд. За шахрайство з сільгосптехнікою жителю Тернопільщини загрожує до 12 років в'язниці.

Слідчі встановили, що зловмисник – 42 річний приватний підприємець. Він займався вирощуванням сільськогосподарських культур. Проте власної техніки йому не вистачало і він придумав шахрайську схему. Чоловік починаючи з 2021 року домовлявся із знайомими фермерами про довготривалу оренду комбайнів, тракторів та іншого транспорту з подальшим викупом. Гарантією домовленостей було його слово та розписка.

До 2023 року він так «орендував» трактори, комбайни, автомобіль марки Volkswagen LT 28, самоскид, сідловий тягач, телескопічний навантажувач та жатки, але грошей за техніку її власникам не віддав.

«У ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що деяке обладнання підозрюваний перездавав в оренду стороннім людям, а дещо з техніки навіть продав. Причетний тернопільчанин і до крадіжки сільгосптехніки. Він без дозволу господаря вивіз з території чужого приватного товариства дві жатки», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 1 липня.

Наразі слідчі встановили, що у пастку підозрюваного потрапило п'ятеро підприємців, а сума збитків, завдана людям, становить понад 8 млн грн. Правоохоронці завершили розслідування за ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство), ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) та ч. ч. 2, 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Якщо провину 42-річного підприємця доведуть в суді, то йому загрожує до 12 років ув’язнення.