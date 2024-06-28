Голову правління львівського житлово-будівельного кооперативу «Господар» підозрюють у шахрайстві та службовому підробленні на продажу неіснуючих квартир. За версією слідчих, він привласнив 663,1 тис. грн пайового внеску інвестора, який хотів придбати квартиру в одному з львівських ЖК. При цьому «Господар» жодного стосунку до будівництва цього комплексу не мав. Про це стало відомо з матеріалів справи, що оприлюднені в реєстрі судових рішень.

Як вказано в матеріалах справи, голова правління житлово-будівельного кооперативу «Господар», що зареєстрований у Львові на вул. Зеленій, 115б, співпрацював із злочинною групою, яка продавала неіснуючі квартири в житловому будинку, до якого ЖБК не мав стосунку. За версією слідства, у травні 2021 року він як посередник підписав договір із покупцем квартири в одному з львівських ЖК, в якому йшлося про сплату пайових внесків у ЖБК «Господар» та передачу у власність квартири площею 47,8 м2. При цьому, ЖБК не мав стосунку до будівництва цього житлового комплексу.

Після цього він передав інвестору фальшивий договір про сплату пайових внесків та квитанції, що засвідчували його вклад в купівлю квартири, а він натомість передав голові правління ЖБК 663,1 тис. грн. Ці гроші голова ЖБК на рахунок кооперативу не вніс, а розпорядився ними на власний розсуд.

17 червня 2024 року слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 190 ККУ. 25 червня Личаківський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Цю ухвалу оскаржити не можна.

Імені підозрюваного слідство не розголошує, втім за інформацією аналітичного порталу YouControl, ОК «Житлово-будівельний кооператив “Господар”» зареєстрований у 2017 році на вул. Зеленій, 115б у Львові. Засновниками ЖБК вказані десятеро членів кооперативу, а керівником – львів’янин Максим Ткач. Він має зареєстрований ФОП із КВЕДами на продаж будматеріалів.

ЖБК «Господар» фігурує у низці судових процесів, що стосуються повернення пайових внесків. Наприклад у травні 2024 року один із вкладників, який придбав квартиру у 2019 році, через суд стягнув з ЖБК понад 2 млн грн пайового внеску. У цій справі як забудовник фігурувало ТОВ «Семільйон», зареєстроване також на вул. Зеленій, 115б. Також деякі вкладники через суд зареєстрували майнове право на квартири, за які платили ЖБК пайові внески. При цьому, в рішеннях суду не вказана назва житлового комплексу, про який ідеться.