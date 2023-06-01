За незаконною схемою шахрай продав дві квартири

У Львові викрили шахрая, який видавав себе за представника будівельної фірми й продавав неіснуючі квартири. За продаж двох квартир у одному з житлових комплексів Львова він привласнив 1,5 млн гривень.

Як повідомили 1 червня в поліції, 38-річний львів’янин налагодив шахрайську схему, за якою представлявся працівником ріелторської агенції та продавав квартири від імені забудовника. Таким чином він продав дві квартири в одному з житлових комплексів Львова. Площа кожної з цих квартир становила 54 м2, а вартість – 1,5 млн гривень за кожне помешкання.

Шахрай уклав з покупцем фіктивні договори купівлі-продажу та отримав від нього завдаток – по 750 тисяч гривень за кожну квартиру, привласнивши таким чином загалом 1,5 млн гривень. При цьому, насправді чоловік не був представником ані жодного забудовника, ані ріелторської компанії.

Слідчі викрили шахрая та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ. За вчинене йому загрожує від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді перебування в СІЗО з можливістю внесення застави.

Правоохоронці встановлюють інших причетних до шахрайської схеми та закликають постраждалих повідомити в поліцію.