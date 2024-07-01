Одного з нападників затримали та взяли під варту

Поліція встановила особу та затримала одного з учасників нападу на начальника департаменту Запорізької міської ради Максима Денщіка, якого розстріляли 11 червня у центрі міста. Щоб викрити чоловіка, правоохоронці допитали понад 1500 людей, повідомили у пресслужбі поліції Запорізької області у понеділок, 1 липня.

За даними слідства, на початку червня двоє невідомих чоловіків розстріляли чиновника департаменту Запорізької міськради Максима Денщіка, який виходив з під’їзду однієї з багатоповерхівок у середмісті Запоріжжя. Чоловік помер під час реанімаційних заходів, а підозрювані зникли.

Максим Денщік / Фото з Facebook Максима Денщіка

«Для розкриття злочину було задіяно максимальну кількість особового складу оперативних, слідчих та превентивних підрозділів поліції. Поліцейські допитали понад 1500 людей, які могли бути свідками вбивства. Відпрацювали відеозаписи майже 140 камер відеоспостереження, для встановлення обставин призначено низку експертиз», – повідомили у пресслужбі поліції.

В результаті роботи правоохоронці встановили особи двох нападників – ним виявилися чоловіки 21 та 33 років з різних областей України. Чоловіки кілька днів відслідковували Максима Денщіка, конспіруючись. У день нападу зловмисники чекали посадовця біля під’їзду його будинку – коли той вийшов, один з чоловіків здійснив п’ять пострілів у Денщіка.

«Після цього фігуранти виїхали з міста та переховувалися на території інших областей. Оперативники управління карного розшуку запорізької поліції встановили місцезнаходження одного з них», – повідомили у пресслужбі поліції.

Співучасника вбивства затримали та взяли під варту. Стрільця у запорізького чиновника оголосили у розшук. За адресами, де переховувалися фігуранти, провели обшуки та вилучили речові докази для проведення експертиз.

Нагадаємо, у травні 2024 року Максима Денщіка тимчасово відсторонили від виконання обов’язків на час проведення службового розслідування на підставі анонімного листа про перевищення повноважень. Дещо раніше посадовець заявив про тиск з боку голови Запорізької ОВА Івана Федорова, який нібито пропонував посадовцю звільнитися за власним бажанням.

За фактом вбивства Максима Денщіка відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).