Посадовець помер під час отримання медичної допомоги

У вівторок, 11 червня, у середмісті Запоріжжя невідомий чоловік здійснив кілька пострілів по місцевому чиновнику. Внаслідок кульових влучань посадовець загинув, повідомили у пресслужбі поліції Запорізької області.

За даними правоохоронців, напад стався зранку поблизу під’їзду однієї з багатоповерхівок у центральному Олександрівському районі. Невідомий здійснив чотири постріли в посадовця та втік.

«Потерпілий помер під час надання медичної допомоги», – повідомили у пресслужбі поліції.

За фактом нападу поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Злочинця розшукують.

Низка українських ЗМІ повідомила, що напад скоїли на директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради Максима Денщіка. У травні 2024 року його тимчасово відсторонили від виконання обов’язків на час проведення службового розслідування.

Максим Денщік / Фото з Facebook Максима Денщіка

Тоді посадовець заявив, що його відсторонили на підставі анонімного листа про перевищення повноважень. Дещо раніше Максим Денщік заявив про тиск з боку голови Запорізької ОВА Івана Федорова, який нібито пропонував посадовцю звільнитися за власним бажанням.