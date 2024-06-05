Підозрюваного затримали під час втечі з області

Вбивство сталося 4 червня у селі Терново Тячівського району. 56-річний чоловік застрелив свого 58-річного двоюрідного брата із саморобного пістолета. Закарпатця затримали під час його втечі з області.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 5 червня, тіло мертвого сина виявила 86-річна жителька села Терново. Чоловік помер внаслідок вогнепального поранення в голову. Правоохоронці встановили, що закарпатця вбив його двоюрідний брат.

«Зловмисник вистрелив у голову потерпілому із саморобного пістолета саморобним патроном та втік. На його пошуки поліцейські орієнтували наряди поліції та менш ніж за дві години розшукали підозрюваного у Рахівському районі. Він саме намагався покинути межі Закарпатської області», – інформують у поліції.

Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За умисне вбивство йому загрожує до 15 років позбавлення волі.