Закарпатець застрелив двоюрідного брата з саморобного пістолета
За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі
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Вбивство сталося 4 червня у селі Терново Тячівського району. 56-річний чоловік застрелив свого 58-річного двоюрідного брата із саморобного пістолета. Закарпатця затримали під час його втечі з області.
Як розповіли у поліції Закарпатської області 5 червня, тіло мертвого сина виявила 86-річна жителька села Терново. Чоловік помер внаслідок вогнепального поранення в голову. Правоохоронці встановили, що закарпатця вбив його двоюрідний брат.
«Зловмисник вистрелив у голову потерпілому із саморобного пістолета саморобним патроном та втік. На його пошуки поліцейські орієнтували наряди поліції та менш ніж за дві години розшукали підозрюваного у Рахівському районі. Він саме намагався покинути межі Закарпатської області», – інформують у поліції.
Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За умисне вбивство йому загрожує до 15 років позбавлення волі.