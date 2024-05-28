Затриманому загрожує від 7 до 15 років ув’язнення

Мешканець села Косівська Поляна Рахівського району посварився у лісі з односельцем, схопив рушницю і кілька разів вистрілив у нього. Постраждалого госпіталізували з двома кульовими пораненнями. За замах на вбивство закарпатцю загрожує до 15 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 28 травня, пораненого мешканця Косівської Поляни у лісі знайшли діти. 40-річного чоловіка госпіталізували в лікарню з двома кульовими пораненнями. Нападником виявився його 46-річний односелець.

«Між потерпілим та його односельцем в лісі виник конфлікт. У ході сварки останній схопив рушницю та здійснив постріли в сторону потерпілого. Поліцейські обстежили місце події та вилучили речові докази. За місцем проживання фігуранта у ході обшуку вилучено 46 набоїв до зброї. Саме знаряддя злочину правоохоронці наразі розшукують», – інформують у поліції.

Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За замах на вбивство закарпатцеві загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.