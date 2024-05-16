За скоєне закарпатцеві згрожує до 5 років ув'язнення

Подія сталася опівночі 15 травня у селищі Кольчино Мукачівського району. За порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили Seat Ibiza. Під час перевірки документів п’яний водій дістав пістолет і кілька разів вистрілив у поліцейських. Один з патрульних отримав поранення, нападника затримали.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 16 травня, за кермом Seat Ibiza був 29-річний мукачівець, який раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за керування у стані сп’яніння. Цього разу він теж був напідпитку і після зупинки патрульними, зачинився в автомобілі.

«У подальшому через вікно автівки фігурант здійснив декілька пострілів у бік співробітників поліції. Внаслідок цього поранив одного з інспекторів поліції. Водія затримали одразу на місці події. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Життю та здоровʼю поліцейського нічого не загрожує, медики надали йому необхідну допомогу», – інформують у полції.

У водія вилучили пакет із канабісом і травматичну зброю, з якої він стріляв у правоохоронців. За умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов’язків, затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі.