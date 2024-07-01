Володимир Зеленський вперше за 20 років провів телефонну розмову з президентом Гамбії - Адамою Берроу

Україна вперше за 20 років провела контакт на найвищому рівні з африканською Гамбією. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у понеділок, 1 липня.

За словами президента, контакт з лідером Гамбії відбувся після 20-річної паузи. Так, 1 липня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом країни Адамою Берроу.

«Подякував за присутність Гамбії на Саміті миру та підтримку підсумкового комюніке. Обговорили можливі формати взаємодії між Україною та Африкою щодо відновлення миру та забезпечення продовольчої стабільності», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент України підкреслив важливість для України залишатися одним із ключових гарантів продовольчої безпеки як для Африки, так і для світу. Крім того, Володимир Зеленський запросив гамбійських студентів, які до повномасштабного вторгнення навчалися в України, відновити чи розпочати навчання у безпечних регіонах країни.

Зазначимо, Гамбія – це невелика країна на заході Африки, яка визнала незалежність України у 1999 році. Хоч з того ж року між країнами є дипломатичні відносини, посольств в Україні чи Гамбії немає.

Основними товарами імпорту Гамбії у 2023 році стали паливо, нафта та нафтопродукти, транспортні засоби та зернові. Цікаво, що за підсумками 2023 року Гамбія стала однією з країн-лідерок з імпорту українського морозива, а в 2019 – яєць.