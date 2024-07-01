На велику прем'єру нового шоу «Володар перснів та Гобіт» від симфонічного оркестру LUMOS Orchestra та хору «Євшан» запрошує художня керівниця оркестру – Діана Коваль.

«Музика Говарда Шора, слово Толкіна та фільми Пітера Джексона об'єднаються разом, аби провести вас стежками Середзем'я від Ширу до Мордору та назад. У грандіозному іммерсивному концерті за мотивами усіх шести фільмів», – розповідає Діана.

На подію запрошують не лише шанувальників світу Толкіна, а й усіх: адже історія та музика концерту – про перемогу добра над потужним злом, про звитягу, визначну війну за життя та таку омріяну перемогу й мир!

Що ж саме презентуватимуть музиканти?

Саундтреки з усіх фільмів кінотрилогій «Гобіт» та «Володар перснів» у виконанні симфонічного оркестру, хору та солістів;

Тематичні костюми та декорації, що відповідають антуражу світу Толкіна;

Сюжетний відеоряд з фільмів та авторські анімації від українських художників, обрамлені цитатами з книг Джона Рональда Руела Толкіна та об'єднані в суцільне атмосферне шоу;

Незвичні старовинні інструменти в оркестрі, емоційне та високопрофесійне виконання від артистів, що палко закохані у світ Середзем'я та виконують його музику на рівні кращих світових колективів.

Можливість потрапити у світ Середзем'я львів'яни та гості міста матимуть вже 9 липня о 19:00. У самому серці міста – в Оперному театрі. Квитки доступні за посиланням.

Виконавці та творці дійства – Симфонічний оркестр LUMOS Orchestra – унікальний музичний колектив, у якому об'єднались найкращі професійні музиканти Львова, що водночас є великими шанувальниками саундтреків та фантастичних світів. Містяни знають, що їх постановки детально пророблені, аби максимально занурити у світ, наповнені тематичними нюансами, унікальними активностями та розгорнутою драматургією, що здатна розчулити та надихати.

Великі тематичні концерти, як-от «Гаррі Поттера», «Гри престолів», «Володаря перснів», шоу по саундтреках з відеоігор, серіалів, мультфільмів, співпраця з відомими акторами та композиторами, творчі кліпи та більше 800 композицій у репертуарі – усе це доробок колективу за більш ніж 13 років існування.

А разом з хором «Євшан», що гастролював багатьма країнами світу, та улюбленими публікою солістами – музиканти створюють дійсно неповторні концерти високоякісного рівня.

Частину ж зібраних коштів організатори передадуть на безпосередню допомогу звитяжним ЗСУ, що боронять нас від лиха тут і зараз.