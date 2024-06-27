Роботи херсонської художниці Вероніки Чередниченко

З 28 червня до 11 серпня у Центрі інтелектуального мистецтва «Меркурій» триватиме проєкт «Моя територія», який об'єднав п'ятьох сучасних художників з різних міст України. Митці візуалізували власне бачення тілесності, свободи та територій, де вони народилися. Артдиректор центру та куратор виставки Богдан Мисюга розповів, що проєкт «Моя територія» є голосом молодих митців, які зростали в незалежній Україні.

«Під час того, як ми з художниками обговорювали проєкт, росіяни наступали на Харків. І найбільша річ, яка мені боліла, це наша територія. Ми втрачали її кілометр за кілометром. Ми зрозуміли, що територія – це проблема, яка нас об'єднує. На мій погляд, кожен молодий художник дав проєкцію своєї території. 70% цих робіт ми показуємо вперше, частину робіт створили спеціально для цього проєкту. Як на мене, наратив виставки потрапляє в сьогоднішній день», – сказав Богдан Мисюга під час пресконференції у четвер, 27 червня.

Богдан Мисюга та Вероніка Чередниченко (Фото ZAXID.NET)

В одному із залів розміщені роботи львівського художника Андрія Роїка. Це серії живопису, графіки й скульптури. За словами Андрія Роїка, це перша його велика виставка, в якій він осмислює такі поняття як втрата і руйнація.

Львівська художниця Ольга Кузюра, яка працює з темою тілесності й порушення власного простору, представила серію робіт, яку створила 2023 року. «Це миттєва спроба опрацювати проблеми, які для мене були дуже видимими. Це етика споглядання і зображення страждань іншої людини, фізичного болю. Мені було важливо почати з нуля, перевинайти все довкола. Я поверталася до основ, заново для себе відкривала можливості дивитися на людське тіло», – розповіла Ольга Кузюра.

Вероніка Чередниченко з Херсона створила мультимедійні проєкти, в яких використала VR-технології, Крім цього, художниця представила кольорову серію живопису.

«Серію живопису я презентувала 18 лютого 2022 року. Вона різко стала неактуальною. Я підіймала теми метавсесвіту, нашого нового діджитального майбутнього, роль природи. Однак за кілька днів виявилось, що ми все ще печерні люди й метавсесвіт не актуальний. У мене теж різко змінився погляд на мистецьку практику. З абстрактних тем я перейшла на більш соціальні, приземленіші», – сказала Вероніка Чередниченко.

У центрі проєкту київського художника Максима Мазура інсталяція «Маніфест для сажі». Художник через штучний інтелект згенерував найвідоміші маніфести XX століття і створив новий маніфест художника, який озвучила програма. Над динаміком через вібрацію рухаються пігменти сажі. Це метафора до намагання художників щось говорити під час війни.

«Люди створюють багато прекрасного, але це все не зупиняє війни. У цьому є контраст, бо не хочеться думати, що людина може бути настільки жахливою і водночас може творити мистецтво. Я взяв за основу пігмент сажі. В цьому є діалог з редукцією живопису, який запропонував Малевич в "Чорному квадраті". Це відмова від зображальності й пошук власних почуттів», – пояснив Максим Мазур.

На першому поверсі будівлі Центру розташована інсталяція «Адаптація» Богдани Пацюк з Луцька. Це паперові скульптури, які доповнюють світлові елементи.

«У кожного з нас є моменти, коли думаємо, що коли щось станеться, то це кінець світу й життя немає. У мене теж є багато обставин, яких я боюсь, а вони стаються. Але потім настає момент, що треба адаптуватися чи змиритися. Тому ця інсталяція про процес адаптації, коли ти стаєш інакшим і продовжуєш жити», – розповіла Богдана Пацюк.

Зазначимо, що у межах виставки організатори проводитимуть лекції, дискусії, перформанси львівської художниці Зірки Савки тощо. Також Центр інтелектуально мистецтва разом із БФ «Рідні» розпочав благодійну ініціативу для збору коштів на психосоціальну підтримку дітей, які постраждали від війни. Відвідувачі виставки можуть долучитися до проєкту, придбавши благодійний квиток або спеціальний мерч.

Нагадаємо, що Центр інтелектуального мистецтва відкрили у лютому 2024 року. Він відкритий для відвідувачів щодня, крім понеділка, з 12:00 до 20:00 за адресою Міцкевича, 10. Вартість відвідування виставки становить від 160 грн. Для людей з інвалідністю, пенсіонерів та студентів діє знижка 50%. Вхід безкоштовний для ветеранів, військових та дітей до 14 років.