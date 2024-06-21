У музеї народної архітектури та побуту імені Кліментія Шептицького триває виставка Стаса Жалобнюка «Випромінювання». Стас Жалобнюк – художник з Одеси. Його творчість – актуальне мистецтво, що реагує на страшну дійсність. Тут і про пам’ять родини, і про понівечені людські долі, про те, що ми є цілями для ворога, про втрати і біль.

«Місцем для проєкту став костел із Язлівчика, який упродовж останньої фази війни є простором роздумів і мистецьких реакцій. Цього разу костел стане ковчегом пам’яті для Стаса Жалобнюка, його родини та одеських історій війни», – говорять організатори.

У експозиції Стаса Жалобнюка поєднано декілька циклів художника, створених упродовж останніх десяти років: «Випромінювання», «Випромінювання», «Випромінювання» та інші.

Все, що є на виставці має особливу історію для художника. Зокрема, проєкт «Сад мого діда Сави» – про знищені сади України під час Голодомору. Також на виставці є меморіал про голод у родині Жалобнюка, про реакцію сина художника на вибухи в Одесі тощо. Проєкт поєднує живопис, артоб’єкти, інсталяції та інші об’єкти.

Виставку вже встигли показати в Одесі, Вінниці, Хмельницькому, Тернополі, а після Львова вона поїде до Івано-Франківська, Черкас, Дніпра, Полтави, Києва і знову до Одеси.

Фото Катерини Сліпченко