Ми обрали п’ять виставок у музеях та галереях Львова, які радимо відвідати. І наполягаємо при цьому: їх значно більше.

Виставка «Ver Sacrum (Весна священна)»

ЯГалерея Пентхаус (вул. Зелена, 20), до 14 липня 2024

«Ver Sacrum (Весна священна)» (фото ЯГалереї)

Ver Sacrum – перша виставка в Я Галерея Пентхаус у новому виставковому просторі. Чому Ver Sacrum? Саме так називався заснований у 1898 році часопис Віденського сецесіону. У виданні розповідали про нові експозиції, які організовували в сецесіоні та запрошували різних художників, які творили кожне нове число видання.

В експозиції однойменної виставки в Я Галерея Пентхаус можна побачити графіку з цього журналу та самостійні твори його художників в діалозі з сучасним мистецтвом.

Виставка звертається до пошуку алегоричного зображення молодості. Це скорше гра куратора в алегорії та натяки де жіночі портрети та рослинні мотиви говорять про прихід весни

Виставка Людмили та Соломії Лободи «Удвох»

PM Gallery, вул. Коперника, 17, до 10 липня

Виставка Людмили та Соломії Лободи «Удвох» (фото PM Gallery)

«Удвох» Людмили та Соломії Лободи – виставка мами та доньки, яка об’єднає різні періоди у творчості художниць.

Творчість Людмили Любоди представлена періодом 1973-1978 років, коли художниця проживала у Дніпропетровську (нині Дніпро) в часи глухого совєтського «застою». Разом з чоловіком Володимиром Лободою (1943-2023) вони буквально «прогризали» своєю творчістю стіни нерозуміння, чинячи опір радянській системі з її антимистецькими канонами і тотальним винищенням всілякого інакодумства..

Для експозиції Соломії Лободи відібрано найпізніший період її творчості 2020-2023 років. Це роботи, створені в родинній садибі Лободів у селі Туровому на Дніпровщині. В основному – це краєвиди берегів річки Орелі, мотиви степу з горою Лелією, сільські краєвиди, в яких Соломія «синтезує» уроки, що дали їй батьки і власний досвід мисткині. Центральною експозицією цього періоду є цикл «Іконостас», що складається з 10 полотен, об’єднаних темою Страстей Христових з елементами перегуків з традиційним українським іконостасом.

Мультимедійна виставка «І відкрилися небеса...»

Музей історії релігії, пл. Музейна, 1, . до 30 червня, на головному фото

Мультимедійна виставка «І відкрилися небеса...» (фото Музею історії релігії)

Мультимедійна виставка «І відкрилися небеса..» розповідає про консервацію та реставрацію фресок Франциска Екштайна у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, єзуїтському костелі святих апостолів Петра і Павла у Львові.

Виставка присвячена процесу реставраційних робіт, які впродовж 10 років проводилися у храмі. Під час реставраційних робіт, команда польських і українських реставраторів відновила унікальні барокові розписи на склепіннях храму.

Виставка «Пам'яті тої, що пам'ятає»

Jam Factory Art Center, вул. Богдана Хмельницького, 124, до 8 вересня

«Пам'яті тої, що пам'ятає» (фото Jam Factory Art Center)

Виставка обʼєднує роботи художниць та художників з України, країн Східної Європи та Центральної Азії, створені у проміжку між 1950-ми та 2024 роком.

Реконструкція помешкання родини Ламахів, відео Анни Даучікової та Джети Братеску, унікальні керамічні скульптури Ади Рибачук та Володимира Мельниченка, живопис Катерини Білокур і графіка Павла Макова, а також гобелени, рисунки, обʼєкти з текстилю та скла від художників та художниць з Киргизстану, Польщі, Румунії, Словаччини, Узбекистану та України. Прологом до виставки є життя і творча практика української художниці Аліни Ламах, авторки гобеленів та упорядниці «Книги схем» ключового українського шістдесятника Валерія Ламаха. Переосмислена кураторками Марією Ланько та Лізаветою Герман історія дала початок роздумам про витіснені ідентичності, приховані життя та засоби їхнього повернення до суспільного надбання.

Виставка «Вхідний квиток до Галереї. Історія візуального образу»

Палац Лозинського, до 29 грудня

«Вхідний квиток до Галереї. Історія візуального образу» (фото Instagram Галереї мистецтв)

Предметом виставки став… вхідний квиток на виставку. Це не лише документ, а й чудова пам’ятка про перебування в бажаному місці. Квитки – предмети колекціонування, що демонструють зміну візуальних і графічних елементів у дизайні.

Простежити трансформацію візуального образу вхідних квитків до Галереї у часовому зрізі 2008‒2023 років за посередництвом шрифтів, кольорів, графічних елементів й познайомитися з репродукованими на них шедеврами нашої збірки глядачі та глядачки зможуть на пропонованій виставці.