У музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького [«Шевченківський гай»] триває виставка ікон з колекції Остапа Лозинського «Крихкіші за скло».

На виставці представлять понад сто ікон на склі, які зібрав знаний львівський художник та музейник Остап Лозинський. Це перша цілісна презентація його колекції, йдеться на сайті музею.

На виставці можна буде вперше побачити всю колекцію ікон на склі, серед них кілька з середини XIX століття. Це одна з найбільших збірок ікон на склі в традиціях покутської, гуцульської та буковинської ікони. Загалом дослідники налічують близько 500 таких творів українського мистецтва. З них більше сотні в колекції Лозинського.

Остап Лозинський збирав ікони протягом останніх десяти років свого життя. Основу колекції заклали його батьки Тарас та Роксоляна Лозинські, відомі львівські поціновувачі та збирачі українського мистецтва. Їхня збірка налічувала сімнадцять ікон. Решту творів народного мистецтва зібрав Остап.

Також на виставці можна побачити роботи на склі самого Остапа Лозинського та кілька творів його батька Тараса Лозинського.

Остап Лозинський народився у квітні 1983 року у Львові. У 2004 році закінчив Львівський коледж декоративного мистецтва ім. Івана Труша (відділ хужожнього розпису), а у 2006 – Львівську національну академію мистецтв. З 2007 року – аспірант Інституту народознавства НАН України. З 2006 до 2016 року працював у Національному музеї імені Андрея Шептицького у Львові, де був завідувачем сектору виставково-експозиційної роботи. У 2020-2021 роках брав участь у конкурсі на посаду директора Національного музею. Також Остап Лозинський був головою Асоціації музеїв та галерей Львова. Брав участь в численних виставкових та видавничих проектах, був куратором та співкуратором. Серед найвідоміших – «Гуцульське Різдво», «Іван Руткович. Жовківський іконостас. До 310-ї річниці від часу створення», численні виставки у галереї сакрального мистецтва ICONART, виставка «50 історій Львівського скансену» тощо. Помер 6 січня 2022 року.

Тарас Лозинський народився 28 березня 1959 року у Львові. Закінчив економічний факультет Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова (1981, нині Українська академія друкарства). У 1987-2001 роках працював реставратором, викладав в Іконописній школі Українського католицького університету. З 1989 року займався іконописом на склі, автор близько 800-та робіт. Мав персональна виставка у Львові (2013, 2019). Був членом наглядової ради Львівської національної академії мистецтв, співзасновником та заступником директора (2003) Львівського Інституту колекціонерства українських мистецьких пам'яток при НТШ, членом Наукового товариства ім. Шевченка. Був куратором мистецьких видань («Іван Гречко» (2006), «Михайло Бойчук» (2010)[6], «Анатоль Петрицький» (2012), «Українське мистецтво XV — ХХ ст.» (2007, 2008) тощо. Помер 8 березня 2023 року.

Виставка створена за кураторства мистецтвознавця та іконописця, керівника відділу науково-освітньої та виставкової роботи Музею Романа Зілінка і присвячена другій річниці смерті Остапа Лозинського.

«Ідея її створення виникла невдовзі по смерті Остапа. Але далі усе закрутилося так, що важко було собі це уявити. Війна з новою силою увійшла в життя, і це кардинально усе змінило. Крім того я пішов з Національного музею і став працювати в Львівському скансені. Рік після Остапа помер і батько – Тарас Лозинський, який також чекав цієї виставки… Люди, як виявляється кришкіші навіть за найтонше скло на старій іконі», – розповів Роман Зілінко.

Виставка триватиме до 26 травня.