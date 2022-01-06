Остап Лозинський мав 38 років

Вранці 6 січня у віці 38 років життя помер львівський художник, іконописець та науковець Остап Лозинський. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Кажуть, коли людина покидає цей світ у такі великі свята, то вона одразу потрапляє до раю. Нехай Остапу там буде світло і добре», – написав він.

Остап Лозинський народився у квітні 1983 року у Львові. У 2004 році закінчив Львівський коледж декоративного мистецтва ім. Івана Труша (відділ хужожнього розпису), а у 2006 – Львівську Національну Академію Мистецтв. З 2007 року – аспірант Інституту народознавства НАН України.

З 2006 до 2016 року працював у Національному музеї імені Андрея Шептицького у Львові, де був завідувачем сектору виставково-експозиційної роботи.

У 2020-2021 роках брав участь у конкурсі на посаду директора Національного музею.

Також Остап Лозинський був головою Асоціації музеїв та галерей Львова.

Брав участь в численних виставкових та видавничих проектах, був куратором та співкуратором. Серед найвідоміших – «Гуцульське Різдво», «Іван Руткович. Жовківський іконостас. До 310-ї річниці від часу створення», численні виставки у галереї сакрального мистецтва ICONART, виставка «50 історій Львівського скансену» тощо.

Причини смерті поки офіційно не оголошені, про час прощання та похорону буде повідомлено пізніше.

Львівський художник Роман Зілінко розказав Tvoemisto.tv , що Остап Лозинський помер внаслідок ускладнень від коронавірусу. Він лікувався у Центрі легеневого здоров'я, а перед тим у лікарні швидкої допомоги.