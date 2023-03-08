Тарасові Лозинському було 63 роки

У Львові на 64-му році життя помер колекціонер, меценат, іконописець, реставратор Тарас Лозинський.

Парастас відбудеться 8 березня о 19:30 в церкві Покрову Пресвятої Богородиці (вул. Личаківська, 175). Про це повідомили на сторінці Інституту колекціонерства.

Тарас Лозинський народився 28 березня 1959 року у Львові. Закінчив економічний факультет Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова (1981, нині Українська академія друкарства).

У 1987-2001 роках працював реставратором, викладав в Іконописній школі Українського католицького університету.

З 1989 року займається іконописом на склі, автор близько 800-та робіт. Мав персональна виставка у Львові (2013, 2019). Був членом наглядової ради Львівської національної академії мистецтв, співзасновником та заступником директора (2003) Львівського Інституту колекціонерства українських мистецьких пам'яток при НТШ, член Наукового товариства ім. Шевченка.

Був куратором мистецьких видань («Іван Гречко» (2006), «Михайло Бойчук» (2010)[6], «Анатоль Петрицький» (2012), «Українське мистецтво XV — ХХ ст.» (2007, 2008) тощо.

Батько іконописця, художника та громадського діяча Остапа Лозинського, який помер 6 січня 2021 року.