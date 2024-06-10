У львівському Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького відкрилась велика ретроспективна виставка художника та колекціонера Тараса Лозинського «Хвала Творцеві».

На виставці представлено близько 250 знакових творів митця, багато з яких показано вперше. Експозиція охоплює увесь творчий шлях Тараса Лозинського – від ранніх мистецьких пошуків 1979 року і до останніх днів життя (художник помер у 2023 році).

Основним полем досліджень та творчості для Тараса Лозинського був іконопис на склі. Саме тому і в експозиції він отримав чільне місце. Унікальний стиль Лозинського поєднує народну традицію, з якою він був чудово обізнаний, та власний творчий метод.

Крім ікон на склі на виставці вперше цілісно зібрано й показано живописні та передусім ранні твори Тараса Лозинського, в яких можна пізнати школу його вчителя, Володимира Патика. Тематичні групи живописних творів у кожному залі доповнюють начерки, що дає глядачеві додаткові можливості зазирнути за лаштунки роботи художника.

«Відкрили виставку Тараса Лозинського "Хвала Творцеві". Мені здається, що вперше є можливість серйозно поглянути на Тараса Лозинського художника, а він був чудовим художником!», – написав один з кураторів виставки, актор експозиції Роман Зілінко.

Тарас Лозинський – знаний митець, колекціонер, реставратор, видавець і меценат. Тарас Лозинський народився 28 березня 1959 року у Львові. Закінчив економічний факультет Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова (1981, нині Українська академія друкарства). У 1987-2001 роках працював реставратором, викладав в Іконописній школі Українського католицького університету.

З 1989 року займався іконописом на склі, автор близько 800-та робіт. Мав персональна виставка у Львові (2013, 2019). Був членом наглядової ради Львівської національної академії мистецтв, співзасновником та заступником директора (2003) Львівського Інституту колекціонерства українських мистецьких пам'яток при НТШ, член Наукового товариства ім. Шевченка. Був куратором мистецьких видань («Іван Гречко» (2006), «Михайло Бойчук» (2010)[6], «Анатоль Петрицький» (2012), «Українське мистецтво XV — ХХ ст.» (2007, 2008) тощо.

Батько іконописця, художника та громадського діяча Остапа Лозинського, який помер 6 січня 2021 року. У музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького [«Шевченківський гай»] триває виставка ікон з колекції Остапа Лозинського «Крихкіші за скло».

Виставка у музеї на проспекті Свободи, 20 триватиме до 14 липня 2024 року, в межах вернісажу заплановано низку мистецьких заходів.

Усі фото надані галереєю-римарнею «Цмок».