Підозрюваного у вбивстві затримали невдовзі після того, як тіло жінки виявили медики

На Львівщині поліцейські затримали 50-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві співмешканки. Під час сварки він спершу побив, а потім задушив 55-річну жінку.

Як повідомили 1 липня у поліції, під час сварки 50 річний мешканець одно з сіл Яворівського району спершу побив, а потім задушив свою 55-річну співмешканку. Її тіло виявили медики швидкої допомоги, які повідомили у поліцію.

На тілі жінки виявили численні гематоми та сліди удушення. Поліцейські розшукали підозрюваного співмешканця загиблої та йому про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство). Невдовзі суд обере чоловіку запобіжний захід За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Раніше він вже був засуджений за розбій.