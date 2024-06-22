21-річному вбивці загрожує до 15 років ув’язнення

У Стебнику 21-річний зловмисник завдав п’ять ножових поранень своєму знайомому, внаслідок чого 24-річний чоловік помер. Вбивця втік з місця злочину, але поліцейські його оперативно затримали.

Інцидент трапився 22 червня близько 3 ночі.

«На оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що на вулиці Ярослава Мудрого у Стебнику виявили чоловіка з численними ножовими пораненнями живота та грудної клітки. Незважаючи на зусилля медиків, він помер», – розповіли у поліції.

Слідчі встановили особу загиблого – місцевого мешканця віком 24 роки. Також вони з’ясували, що під час конфлікту йому завдав п’ять ударів ножем 21-річний місцевий житель, після чого він втік.

Поліцейські оперативно встановили місце перебування зловмисника та затримали його. За ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство) йому загрожує позбавлення волі від семи до 15 років. Досудове розслідування триває.