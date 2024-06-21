Тіло 29-річної полтавчанки знайшли за 35 кілометрів від місця злочину

Поліцейські розшукали на Львівщині далекобійника з Хмельниччини, якого підозрюють у вбивстві 29-річної жінки. Попередньо відомо, що чоловік під час конфлікту задушив потерпілу, а її тіло заховав у хащах біля дороги. Утікач свою вину визнав, тож тепер йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Як 21 червня повідомили у поліції Одеської області, злочин стався ввечері 10 червня 2024 року. 40-річний далекобійник з Хмельниччини зупинився перепочити на стоянці автозаправної станції на 459 кілометрі траси Київ – Одеса, поблизу села Нерубайське Одеського району. Там він і познайомився з потерпілою. Спілкування пара продовжила у салоні вантажівки за розпиттям алкоголю. Під час розмови між ними виникла суперечка, яка переросла у конфлікт. Тоді чоловік і задушив жінку, а наступного ранку вирушив у дорогу. Проїхавши близько 35 кілометрів, він зупинив автомобіль поблизу села Шеметове Березівського району, викинув тіло потерпілої у траву біля проїзної частини і поїхав далі у бік столиці. Жінку без ознак життя виявили 13 червня.

Попередня причина смерті 29-річної полтавчанки – асфіксія.

«Правопорушника поліцейські розшукали аж на Львівщині. Чоловік у скоєному зізнався», – зазначають у поліції.

Жителю Хмельниччини повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України (умисне вбивство). За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.