Вбивство трапилось на території подвір’ї Новояворівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1

Яворівський районний суд виніс вирок уродженцю Луганщини Роману Гріневичу, який з необережності вбив чоловіка на території Новояворівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1. Суд призначив йому 3 роки і 6 місяців ув’язнення.

Як вказано в матеріалах справи, 7 травня 2022 року ввечері Роман Гріневич перебував подвір’ї Новояворівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1. У нього виник раптовий конфлікт із перехожим, аби вивести його за територію школи, він штовхнув його. Чоловік упав на бетонну тротуарну плитку, вдарився потилицею та знепритомнів. Від отриманих травм 9 травня він помер у лікарні.

У суді Роман Гріневич свою провину визнав та пояснив, що не мав наміру бити чи вбивати чоловіка. У вчиненому розкаявся.

Враховуючи обставини справи, суддя Яворівського райсуду Юрій Колтун визнав Романа Гріневича винним за ч. 1. ст. 199 ККУ (вбивство з необережності) та призначив 3 роки і 6 місяців позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.