33-річна жінка вбила бабусю під час побутового конфлікту

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок 33-річній львівʼянці Ірині Воробйовій, яка до смерті побила рідну 76-річну бабусю. Суд призначив їй 9 років позбавлення волі.

Як вказано в матеріалах справи, Ірина Воробйова жила в одній квартирі разом із мамою та 76-річною бабусею. 7 листопада 2023 року близько 21:30 між онукою та бабусею виник конфлікт через зауваження щодо її аморального способу життя. Під час конфлікту жінка кілька разів вдарила бабусю в голову, груди і живіт. Від отриманих травм 76-річна жінка померла. Її тіло наступного дня виявила інша онука, яка прийшла її провідати.

У суді Ірина Воробйова свою провину визнала і розповіла, що того вечора була нетверезою. З її слів, вона з дитинства жила з бабусею, яка забороняла їй робити певні речі. Під час чергового конфлікту щодо її способу життя вона загресувала і побила її. У вчиненому розкаялась.

Враховуючи обставини справи, 10 червня 2024 року суддя Шевченківського райсуду Юрій Донченко визнав Ірину Воробйову винною в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 ККУ та призначив 9 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.