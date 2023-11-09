Вбивство трапилось у одній із квартир на вул. Щурата у Львові

У Львові 33-річна жінка до смерті забила рідну бабусю під час побутового конфлікту. Тіло померлої наступного дня виявила інша онука, яка прийшла її провідати. Підозрювану у вбивстві затримали за два дні.

Як повідомили в прокуратурі, інцидент трапився у понеділок, 7 листопада, в одній із квартир на вул. Щурата, де 33-річна жінка жила разом із мамою та 76-річною бабусею. Близько 22:00 між пенсіонеркою та її 33-річною онукою виник побутовий конфлікт. Онука жорстоко побила бабусю руками та ногами, внаслідок чого вона померла на місці. Після вбивства онука з квартири втекла.

Про виявлене тіло правоохоронців повідомила інша онука бабусі, яка прийшла відвідати її наступного дня. 33-річну львів’янку розшукали за два дні. Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. За вчинене їй загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.