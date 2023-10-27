59-річна жінка кухонним ножем вбила свого колишнього чоловіка

У Львові 59-річна жінка кухонним ножем вбила свого колишнього чоловіка. Після розлучення пара продовжувала жити у одній квартирі та постійно сварилась. Жінку уже затримали правоохоронці.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура 27 жовтня, у Львові затримали 59-річну місцеву мешканку за підозрою у вчиненні умисного вбивства. За даними слідства, 26 жовтня близько опівночі підозрювана зарізала свого колишнього чоловіка.

Під час чергової сварки жінка взяла кухонний ніж та вдарила ним чоловіка у груди

Попередньо встановлено, що пара розлучилась однак продовжила проживати разом. У них часто виникали конфлікти. Під час чергової сварки жінка взяла кухонний ніж та вдарила ним чоловіка у груди. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. За даними поліції, загиблому 62 роки.

Слідчі дії тривають, наразі готується клопотання про обрання затриманій запобіжного заходу. Затриманій повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).