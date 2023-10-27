Франківський районний суд Львова визнав винною у дрібному хуліганстві львів’янку Марту Лопушанську, яка тероризує свого знайомого з вимогою зайнятись з нею сексом. Суд призначив жінці покарання – 60 годин громадських робіт.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у жовтні 2023 року, наприкінці вересня Марта Лопушанська прийшла у бізнес-центр, де працює її знайомий, та вимагала у чоловіка зайнятись з нею сексом. Чоловік викликав поліцію та розповів, що 27-річна жінка можливо має психічні розлади, бо переслідує його уже півтора року та вимагає від нього інтим. 26 вересня, за словами чоловіка, жінка увірвалась до нього на роботу з вимогою зайнятись з нею сексом, вона відмовлялась виходити з офісу та не давала йому виїхати з бізнес-центру на його авто.

Чоловік розповів, що Марта Лопушанська щодня телефонує йому з різних номерів (близько 40 разів на день), переслідує його приблизно півтора року та пропонує інтим. За словами чоловіка, така поведінка Марти Лопушанської створює проблеми у його сім’ї, оскільки у нього є дружина.

Щодо Марти Лопушанської поліція склала протокол про вчинення адмінправопорушення – дрібне хуліганство. На засідання суду жінка не прийшла.

Додамо, що у 2022 році щодо Марти Лопушанської порушували кримінальну справу через те, що вона вкрала облачення священика (одяг, який вдягають під час літургії). Однак її не покарали за крадіжку, оскільки вона примирилась з потерпілим.

Справу розглянула суддя Світлана Мартьянова, яка дослідила усі матеріали справи та визнала львів’янку винною у дрібному хуліганстві, призначивши їй 60 годин громадських робіт. На постанову ще може бути подана апеляція.