На вул. Михайла Гориня, 2а розташована церква Голгофа та богословська семінарія Львівського об'єднання церков Християн Віри Євангельської (п'ятидесятники)

Сихівський районний суд Львова визнав винним у дрібному хуліганстві чоловіка, який зайнявся сексом у громадському місці – поруч із церквою та богословською семінарією. Суд призначив йому покарання – 119 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у жовтні 2023 року, випадок трапився ввечері 29 серпня, приблизно о 18:20, на вул. Михайла Гориня (колишня вул. Скрипника) біля будинку №2а. Валерій В. займався сексом із жінкою у громадському місці, це побачили перехожі, які й звернулись у поліцію.

На вул. Михайла Гориня, 2а розташована церква Голгофа та богословська семінарія Львівського об'єднання церков Християн Віри Євангельської (п'ятидесятники), поруч також є автостоянка та парк Івана Павла ІІ.

Валерій В. визнав свою провину у вчиненні дрібного хуліганства. Справу розглянула суддя Ольга Бойко, яка дослідила усі матеріали справи та призначила чоловіка 119 грн штрафу. Також він має заплатити 537 грн судового збору.